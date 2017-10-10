«Яндекс» представил голосового помощника «Алису», которого ранее протестировал Владимир Путин

«Алиса» стал первым голосовым помощником, который не ограничен набором заготовленных ответов. Фото: сайт голосового помощника «Алиса»

«Яндекс» официально представил свою новую разработку. «Алиса» стал первым голосовым помощником, который не ограничен набором заготовленных ответов.

Как сообщает пресс-служба компании «Яндекс», «Алиса» была создана для того, чтобы помочь пользователям решить повседневные задачи, помимо этого, с ней можно вести разговоры, как с обычным человеком. Отмечается, что голосовой помощник распознаёт и обрабатывает полученную информацию, а при ответе может импровизировать.

«Мы хотели, чтобы Алиса говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом», — поделился руководитель направления речевых технологий «Яндекса» Денис Филиппов.

Напомним, что в прошлом месяце Владимир Путин посетил офис «Яндекса» в Москве, где его познакомили с «Алисой».