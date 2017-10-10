Максим Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 3% по итогам октября

Об этом руководитель ведомства сообщил в рамках конференции Всемирной торговой организации. Фото: Алексей Кунилов

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин спрогнозировал, что уровень инфляции по итогам октября составит менее 3%. Об этом руководитель ведомства сообщил в рамках конференции Всемирной торговой организации.

Как сообщает ТАСС, министр подчеркнул, что в целом в России наблюдаются «очень мягкие инфляционные тенденции». Таким образом, по оценкам специалистов Минэкономразвития РФ, в октябре инфляция составит менее 3%. При этом Максим Орешкин подчеркнул, что это будет означать существенное отклонение от таргета Центробанка (более 1%).

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее Максим Орешкин уже заявлял о снижении инфляции в годовом выражении до 3%. Об этом министр сообщал в рамках доклада на Российско-саудовском инвестиционном форуме. По словам главы Минэкономразвития РФ, в текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста.