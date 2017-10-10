Сегодня, 10 октября, в Сирии разбился российский бомбардировщик Су-24 при взлёте. Экипаж не успел катапультироваться и погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Установлено, что самолёт Су-24 при разгоне на взлёт для выполнения боевой задачи выкатился на аэродроме Хмеймим за пределы взлётно-посадочной полосы и разбился. На земле разрушений нет. Причиной, как полагают в Минобороны РФ, могла стать техническая неисправность.

Добавим, в последнее время российская авиация наносит до 150 ударов в день по боевикам в провинции Дейр-эз-Зор.