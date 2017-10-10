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Политика 10 октября 2017, 13:34

Станислав Воскресенский назначен врио губернатора Ивановской области

Встреча Владимира Путина и Станислава Воскресенского

Встреча Владимира Путина и Станислава Воскресенского. Фото: kremlin.ru

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Отставки губернаторов, осень - 2017
За две недели Президент России Владимир Путин принял отставку восьми губернаторов.



Президент России Владимир Путин сегодня, 10 октября, принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова и назначил врио губернатора региона Станислава Воскресенского. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. 

"Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ивановской области.", - указано в документе.

Добавим, сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил ему о своём решении. 

Справка "ОГ"

Павел Коньков занимал должность губернатора Ивановской области с октября 2013 года.

Станислав Воскресенский родился в Москве, окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. С 2008 по 2012 год он занимал должность замминистра экономического развития, затем, до 2014 года - заместителя полпреда президента в СЗФО, с августа 2014 года - вернулся на пост замглавы Минэкономразвития.

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Областная газета Свердловской области


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