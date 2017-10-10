За покушение на экс-начальника УВД Екатеринбурга Олегу Дудко дали 13 лет колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Олегу Дудко, которого обвиняли в ряде преступлений, в том числе в покушении на бывшего главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Ближайшие 13 лет киллер проведёт в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, доказательств, предоставленных государственным обвинителем, оказалось достаточным для вынесения обвинительного приговора. Олег Дудко признан виновным в покушении на убийство, умышленном уничтожении чужого имущества с помощью поджога, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов в нему, а также взрывных устройств. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, по обвинению в похищении паспорта и других важных личных документов подозреваемый был оправдан. Помимо 13 лет лишения свободы, суд взыскал с осуждённого 500 тысяч рублей в пользу Бориса Тимониченко.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», государственный обвинитель просил для подозреваемого 11 лет лишения свободы. По версии следствия, покушение было совершено в феврале 2016 года. Бывший полицейский Олег Дудко подкараулил Бориса Тимониченко на лестничной площадке и выстрелил ему в голову из заранее купленного самодельного пистолета. Посчитав, что убил жертву, киллер украл у него кожаную сумку с документами, кошелёк с деньгами и два телефона iPhone. Затем злоумышленник уехал с места преступления на машине, за рулём которой находился его пособник Игорь Казаков. Как выяснилось позже, пуля не задела жизненно важные органы потерпевшего: благодаря вовремя оказанной медицинской помощи он остался жив.

Уголовное дело в отношении водителя Игоря Казакова было выделено в связи с заключением досудебного соглашения. Ранее суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.