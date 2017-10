«Титановая долина» вошла в международный рейтинг лучших особых экономических зон

«Титановая долина» вошла в международный рейтинг лучших особызх экономических зон. Фото: пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина»

Свердловская ОЭЗ «Титановая долина» вошла в ежегодный международный рейтинг Global Free Zones of the Year 2017 лучших свободных экономических зон, составленный журналом Foreign Direct Investment Intelligence (FDI, подразделение Financial Times). Всего в рейтинге 57 свободных зон.

Свердловская ОЭЗ признана единственной в мире, которая специализируется на металлургии, так как включает этапы металлообработки от ковки до механической обработки. Также «Титановая долина» вошла в список ОЭЗ, привлекших в этом году самых крупных инвесторов, сообщает областной департамент информполитики.

- Теперь уральская ОЭЗ стала полноправным игроком на мировом инвестиционном поле. Диплом журнала - знак качества для иностранных инвесторов и партнёров. Мы получили международное признание, - передаёт областной департамент информполитики слова гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.

Добавим, сейчас у ОЭЗ «Титановая долина» 14 резидентов: ЗАО «Микромет», ООО «ВСМПО-Новые технологии», ООО «Инферком-Урал», ООО «Прайксайр Титановая долина» (PRAXAIR), ООО «Уральский оптический завод», ООО «Синерсис», ООО «АС-Пром», ООО «Стройдизель-Композит», ООО «Зибус», ООО «Инструментальное производство Миникат», ООО «НордБазальт», Ural Boeing Manufacturing, ООО «СТОД-УРАЛ» и ООО «Русмед».