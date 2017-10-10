В акции «День чтения» приняли участие 2,5 тысячи екатеринбуржцев

Мероприятие посетили 2,5 тыс. екатеринбуржцев. Фото: Алексей Кунилов

Мероприятие посетили 2,5 тыс. жителей и гостей столицы Урала. Тематикой этого года стала наука, её девиз: «Россия. Наука объединяет».

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, в мероприятии приняли участие 38 библиотек.

В этот раз акция была приурочена к Году экологии в России и посвящена научно-популярной литературе. День чтения стартовал с интерактивного-экзамена «Вспомнить всё», где участники отвечали на вопросы из школьной программы. За правильные ответы гости получали призы с символикой акции.

Отмечается, что в библиотеках №7 и №17 прошло физико-химическое шоу, которое представил Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета. В Городском библиотечном информационном центре все желающие могли пройти квест и проверить знания с помощью онлайн-тренажёров.

Акция завершилась открытыми футуристическими чтениями под названием «Назад в будущее». Библиотечные работники представили посетителям известные произведения, в которых изобретения и события были описаны задолго до того, как это стало реальным.