На Землю надвигается магнитная буря

В эти дни существенно возрастёт вероятность различных техногенных катастроф. Фото: погодный центр ФОБОС

Синоптики выступили с предупреждением о надвигающейся на планету магнитной буре. 13 и 14 октября до Земли дойдёт новая порция солнечного ветра.

Как сообщает погодный центр ФОБОС, из-за возмущений в атмосфере в эти дни существенно возрастёт вероятность различных техногенных катастроф и аварий на системах жизнеобеспечения. Кроме того, вполне вероятны перебои со связью, а различные электронные устройства могут выйти из строя.

По словам синоптиков, особенно внимательными следует быть людям, склонным к повышенной метеочувствительности: у них может наблюдаться ухудшение самочувствия, в том числе головные боли, мигрени, перепады давления и тахикардия, а также бессонница. С медицинской точки зрения подобное воздействие магнитных бурь на человеческий организм объясняется замедлением капиллярного кровотока и последующим кислородным голоданием клеток. Помимо 13 и 14 октября, эффект от магнитной бури будет ощущаться 11, 12 и 15 октября.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», до 13 октября, когда начнётся магнитная буря, над Екатеринбургом будет висеть смог.