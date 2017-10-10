12 домов от газоснабжения отключили. Фото: Алексей Кунилов

Жители Арамили задолжали газовикам более 7 миллионов. При этом по счетам не платят в основном состоятельные граждане.

Как сообщает пресс-служба Группы компаний "ГАЗЭКС", для взыскания средств специальные бригады обошли 75 частных домовладений. Максимальная задолженность составила 134 тысячи рублей - один из местных жителей не платил за услуги с марта, однако сразу же нашёл деньги на погашение долга при появлении бригады.

Некоторые жильцы также расплатились на месте - в ходе рейдов общий долг удалось погасить на 548 тысяч рублей, часть должников заключила договору на оплату в рассрочку. При этом 12 домов от газоснабжения отключили.

Добавим, что общий долг Свердловской области за газ на данный момент составляет 115 миллионов рублей - это на 5 миллионов больше, чем год назад.