Енин заявил, что программа "Что это было?" больше не выйдет в эфир

Евгений Енин работал на "4 канале" с 1996 года. Фото: Павел Ворожцов

Телепрограмма "Что это было?" больше не выйдет в эфир. Об этом сообщил её ведущий, журналист "4 канала" Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Есть у моего перехода на ОТВ одно последствие, которое не радует. Программа "Что это было?" перестала существовать. На мой взгляд, это была лучшая региональная программа в жанре, скажем так, инфотеймента. Если строго – она относилась к категории итоговых разговорных программ, при этом мы с Маргаритой Балакирской старались сделать её максимально интересной и веселой. И спинеры на носу крутили, и прививки в прямом эфире ставили, и покемонов ловили. На 90% нам удавалось выдержать принцип – говорим о том, о чем на неделе говорил город/страна, о том, что на самом деле интересно зрителям. Результаты наших голосовалок не раз сами по себе становились новостью. А Маргарите Балакирской удавалось вытащить в студию героев скандалов, которых бы я даже не взялся заманивать. А что это все в прямом эфире – так и не было ни у кого такого», – заявил тележурналист.

По его словам, они вдвоём были продюсерами, координаторами, ведущими программы, а порой сами развозили гостей.

"Когда начинали, "4 канал" был уже вовсю в кризисе, зарплаты сокращались, ни о какой прибавке за такую дополнительную работу речи не шло, но мы решили делать. Не зря я столько лет работал журналистом, есть что вспомнить с гордостью", – написал Евгений Енин.

Как стало ранее известно, он переходит работать на Областное телевидение, вместо него на «4 канале» будет работать Максим Путинцев.