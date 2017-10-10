90 уральских волонтёров обеспечат работу XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи

Уральские активисты войдут в состав волонтёрского корпуса численностью 5 тыс. человек. Фото: областной департамент информполитики

В состав делегации от Среднего Урала вошли 90 волонтёров. Все они обеспечат работу XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который стартует 14 октября в Сочи, сообщает областной департамент информполитики.

90 добровольцев прошли конкурсный отбор и специальные тренинги, организованные Центром привлечения и подготовки волонтёров. Центр был создан на базе УрФУ, в марте там началась активная подготовка к фестивалю в Сочи.

Уральские активисты войдут в состав волонтёрского корпуса численностью 5 тыс. человек. Вместе они окажут помощь в транспортной логистике, проведении торжественных и развлекательных мероприятий, а также будут встречать и сопровождать гостей, организовывать их питание, обеспечивать языковую поддержку. Всего ребята будут задействованы на 12 направлениях функциональной деятельности.

Добавим, в 2018 году уральские волонтёры будут участвовать в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу, в 2019 году отправятся на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярск.

Напомним, нынешний год объявлен главой региона Евгением Куйвашевым Годом добровольцев.