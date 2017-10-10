На Верх-Нейвинском полигоне уничтожили 360 килограммов санкционных груш

По предписанию Управления Россельхознадзора по области ликвидирована партия груш весом 360 кг. Фото: пресс-служба екатеринбургской таможни

Вчера, 9 октября, на Верх-Нейвинском полигоне твёрдых бытовых отходов была уничтожена очередная партия санкционного товара. По предписанию областного Управления Россельхознадзора ликвидирована партия груш весом 360 кг.

Как сообщает пресс-служба екатеринбургской таможни, из Республики Казахстан на территорию России была ввезена партия фруктов и овощей с многочисленными нарушениями. Продукция не прошла государственный фитосанитарный контроль, также подозрения в происхождении груза вызвали и сомнительные документы, сопровождавшие товар. В результате полтонны мандаринов, четыре тонны киви и три тоны перца были отправлены обратно в Казахстан.

Помимо этого, при проверке сельхозпродукции была выявлена партия свежих груш весом 360 кг неизвестного происхождения, без документов, которая впоследствии была уничтожена на полигоне.

Всего с начала года ликвидировано более 35 тонн санкционных товаров.