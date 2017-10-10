В Невьянске остаются без тепла школа, детсад и реабилитационный центр для несовершеннолетних

Ситуацию по восстановлению теплоснабжения взяли на контроль в МЧС. Фото: Алексей Кунилов

В Невьянске без тепла остаются 15 пятиэтажных домов, школа, детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Ситуацию по восстановлению теплоснабжения взяли на контроль в МЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, воспитанников детского сада перевели в другие дошкольные учреждения, учащиеся младших классов школы обучаются дистанционно, а старшеклассники - согласно расписанию. Кроме того, часть воспитанников реабилитационного центра приютили его сотрудники, а остальным пришлось переехать в детской дом «Таватуй».

Сотрудники службы спасения круглосуточно следят за ситуацией: осуществляют замер температуры в домах и проводят поквартирные обходы с инструктажем о правилах пожарной безопасности при использовании отопительных электроприборов. Для проведения ремонтных работ на теплотрассе на улице Чапаева привлечены аварийно-восстановительные бригады. В случае похолодания в подъездах жилых домов будут установлены тепловые пушки.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», перед городскими властями была поставлена задача включить отопление в жилых домах и социально значимых объектах до 15 октября. По поручению главы региона Евгения Куйвашева из резервного фонда городу выделено 6 млн рублей.