Конкурс по выборам мэра Богдановича в третий раз провалился

Конкурсная комиссия ждала 10 кандидатов, однако с программами пришли только четверо. Фото: "ТВ-Богданович"

В Богдановиче в очередной раз признан несостоявшимся конкурс по выборам главы. По итогам собеседования с кандидатами на должность главы конкурсная комиссия пришла к выводу, что выступившие со своими программами не подходят на должность главы по профессиональным навыкам и знаниям.

Как сообщил председатель гордумы Богдановича Юрий Гринберг, в этот раз на конкурс заявлялось 15 кандидатов. Во втором этапе должны были участвовать 10 человек, но фактически явилось только четверо - Владимир Голованов, Юрий Игнатьев, Станислав Любивый и Александр Чудотворов. Однако ни одна из представленных программ не устроила конкурсную комиссию, и в результате конкурс - уже третий по счёту в этом году - снова признали несостоявшимся. Очередной конкурс по выборам главы городского округа думцам нового состава предстоит назначить на ближайшем заседании 26 октября.

Напомним, первый конкурс на кресло мэра был объявлен зимой, но конкурсная комиссия также усомнилась в способностях заявившихся претендентов управлять городским округом. Не состоялся и второй конкурс, объявленный в мае.

После объявления третьего конкурса прошлый состав гордумы гордума на заседании изменил процедуру проведения конкура, а затем выбрали главой муниципалитета экс-начальника финансового отдела Владимира Голованова. В результате в городе оказалось сразу два мэра - действующий глава Владимир Москвин и избранный с нарушениями Владимир Голованов, который тем не менее устроил торжественную церемонию инаугурации и подписал документ о собственном вступлении в должность.

Результаты этих выборов не признали ни областные власти, ни городская прокуратура. После того как незаконность выборов подтвердил городской суд Богдановича, Владимир Москвин вернулся на законное место, а политсовет Богдановичского местного отделения «Единой России» отозвал из списков кандидатов на выборах в местную думу девять депутатов прошлого состава, которые незаконно выбрали нового мэра.