Дума Дегтярска очередной раз приостановила конкурс по выборам главы

Дума ГО Дегтярск повторно приостановила конкурс по выборам мэра в связи с исполнительным листом, выданным ревдинским горcудом. Соответствующее решение появилось на сайте думы муниципалитета.

Напомним, это уже вторая попытка депутатов выбрать мэра — первый конкурс был признан несостоявшимся в январе текущего года. На него заявились восемь человек, однако конкурс был приостановлен из-за иска одного из кандидатов — Сергея Логиновских, который хотел оспорить решение гордумы о формировании конкурсной комиссии.

Полномочия действующего мэра Игоря Бусахина истекли 23 октября 2016 года.

Ранее "ОГ" писала, что в Богдановиче в очередной раз признан несостоявшимся конкурс по выборам главы. Это была третья попытка выбрать мэра.