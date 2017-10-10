В новый район Волчанска пустили газ

На реализацию проекта стоимостью 8 млн рублей ушло три года. Фото: Алексей Кунилов

В южной части Волчанска построены газораспределительные сети для газификации жилого района. Первые потребители получили голубое топливо 10 октября.

Как сообщает пресс-служба компании «ГАЗЭКС», возможность подключиться к газу получили 130 частных домовладений по улицам Московской, Профсоюзной, Малой и Большой Окружной. Общая протяжённость газопроводов высокого и низкого давления составила 4 км. На реализацию проекта стоимостью 8 млн рублей ушло три года.

Отмечается также, что в южной части Волчанска по муниципальным контрактам сейчас строятся две котельные мощностью 20 МВт и 5 МВт, которые обеспечат теплом практически всю южную часть города. Начало строительства подводящих газопроводов намечено на конец 2017 года.

Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн поблагодарил газовиков за эффективное сотрудничество и отметил перспективы для дальнейшей газификации города.