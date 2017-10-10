В Талице детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Новый дом находится в экологически чистой зоне, недалеко от санатория «Сосновый бор». Фото: областной департамент информполитики

В Талице более 30 детей-сирот получили ключи от квартир. Новый дом находится в экологически чистой зоне, недалеко от санатория «Сосновый бор».

Как сообщает областной департамент информполитики, на возведение многоквартирного дома из областного бюджета было перечислено 40,8 млн рублей. Рядом с домом есть детская площадка, удобные подъездные пути, посажены молодые деревья. Отмечается, что в ближайшее время недалеко от новостройки планируется построить школу и торгово-развлекательный комплекс.

«Захожу в квартиру и вижу чистовую отделку – всё новое, готовый санузел, даже плита есть. Особо хочется отметить, что дом находится за городом: такая природа, такой воздух! Долгое время я снимала квартиру, и сейчас даже не верится, что я обладатель собственных квадратных метров», – рассказала Кристина Молодцова после получения ключей.

По данным областного фонда жилищного строительства, с начала 2017 года детям-сиротам переданы уже 487 квартир.