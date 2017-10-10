Екатеринбург украсят полторы тысячи новых деревьев

Всего в этом году в общественных местах уже высадили 504 дерева и 891 кустарник. Фото: Александр Зайцев

Городские власти продолжают озеленение Екатеринбурга. За осенний период 2017 года будут высажены почти 1 600 новых деревьев и кустарников.

Как сообщает официальный портал горадминистрации, специалисты МБУ "Зеленстрой" планируют украсить столицу Урала яблонями, клёнами, грушами, черёмухой, спиреей, барбарисом, кизильником и сиренью.

Всего в этом году в общественных местах уже высадили 504 дерева и 891 кустарник. Больше остальных озеленили Верх-Исетский район - на него пришлись 137 кустарников и 217 деревьев. В Железнодорожном районе появились 170 и 42 новых дерева и кустарника соответственно, в Ленинском — 200 и 68, в Октябрьском — 50 и 20, в Орджоникидзевском — 165 и 15, в Чкаловском — 169 и 29, в Кировском — 13 деревьев.