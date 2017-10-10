Житель уральского посёлка попался на угоне трактора

На чужой сельскохозяйственной технике подвыпивший мужчина пытался уехать домой в соседний посёлок. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На Среднем Урале сотрудники ГИБДД задержали угонщика трактора. На чужой сельскохозяйственной технике подвыпивший мужчина пытался уехать домой в соседний посёлок.

Как сообщает пресс-служба Свердловской Госавтоинспекции, о попытке угона трактора в дежурную часть сообщила жительница посёлка Лесной в Ирбитском районе. На место происшествия выехал экипаж ДПС. Сотрудникам полиции удалось остановить транспортное средство, за рулём которого находился нигде не работающий 45-летний житель соседнего посёлка Спутник с явными признаками алкогольного опьянения.

Как выяснилось, мужчина выпивал у знакомых, после чего решил вернуться в свой посёлок, который находится в 10 км от Лесного. Добраться до автобусной остановки он решил на припаркованном в одном из дворов тракторе МТЗ-82. Угонщику удалось завести машину, но при попытке выехать на дорогу через земельные участки его задержали сотрудники ГИБДД.

В ходе проверки выяснилось также, что у незадачливого автоугонщика вообще нет водительских прав, только просроченное удостоверение тракториста-машиниста.

Похитителя сельхозтехники доставили в отделение полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчине грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.