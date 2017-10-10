Екатеринбургский театр оперы и балета представит книгу «Театр мечты» в честь своего 105-летия

Книгу «Театр мечты» презентуют уже в этот четверг в 13:00 в Ельцин Центра. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета издал книгу к своему 105-летию. Печатное издание презентуют уже в этот четверг в 13:00 в книжном магазине Ельцин Центра.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета, на презентации выступит директор учреждения Андрей Шишкин - он расскажет о переменах, которые произойдут в новом 106-м сезоне.

Книгу «Театр мечты» представят её автор, театральный критик Марина Романова и директор издательства «Сократ» Андрей Мороз. Отмечается, что книга рассказывает об изменениях, которые претерпел театр в последнее десятилетие. В ней собраны очерки об артистах театра и рецензии на спектакли, многие из которых были поставлены екатеринбуржцами впервые в России. Тут же описан творческий поиск театра в современном культурном пространстве и опыт использования новых форматов.

Также в качестве приза один экземпляр книги будет вручён победителю розыгрыша в соцсетях на самой презентации.