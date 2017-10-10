В РАН состоялось первое заседание президиума и распределение обязанностей

В Российской академии наук состоялось первое заседание президиума. На нём были распределены обязанности одиннадцати вице-президентов.

Как сообщает ТАСС, каждый вице-президент будет курировать определённую сферу деятельности. Кандидатуры предлагал президент РАН Александр Сергеев, утверждение происходило при условии, что "против" выскажется максимум один человек.

В итоге за международную деятельность Академии будет отвечать научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега - он же стал "правой рукой" Александра Сергеева.

Вторым помощником президента РАН назначен директор НИИ "Аэрокосмос" Валерий Бондур: он возьмёт на себя ответственность за финансовые и хозяйственные вопросы.

Курировать региональную политику будет директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей Адрианов, за правовую сферу и взаимодействие с вузами и Минобрнауки РФ отвечает проректор МГУ Алексей Хохлов.

Руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Владимир Чехонин займётся отделением медицинских наук.

Бывший временный руководитель РАН математик Валерий Козлов будет ответственным за взаимодействие с ФАНО, властью и молодёжью, а гуманитарный блок (общественные науки, глобальные проблемы и международные отношения) возьмёт на себя директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Единственная женщина в президиуме РАН, ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник будет заниматься вопросами сельскохозяйственного отделения.

Добавим, что должности вице-президентов по традиции получили главы региональных отделений - в Сибирском отделении это химик Валентин Пармон, в Уральском - химик Валерий Чарушин, в Дальневосточном - химик Валентин Сергиенко.