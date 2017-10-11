Строительство моста через Транссиб в Верхнем Дуброво завершат на два года раньше срока

Досрочно сдать объект поручил Евгений Куйвашев. Фото: Елизавета Мурашова

В Свердловской области на два года раньше срока завершат строительство моста через железнодорожные пути в посёлке Верхнее Дуброво. Дорожные работы вступили в финальную стадию: строители укрепляют обочину, наносят разметку и устанавливают знаки.

Как сообщает областной департамент информполитики, строительство путепровода через участок транссибирской магистрали началось в августе 2016 года по просьбам жителей Верхнего Дуброво. Общая длина моста вместе с подходами составляет 513 метров. Проезжая часть состоит из двух полос шириной по 3,5 метра. Проект обошёлся в 416,6 млн рублей. Ожидается, что возведение моста над железной дорогой завершится уже в октябре.

До строительства моста на железнодорожном переезде постоянно возникали пробки из-за поездов, которые ездят по дороге Екатеринбург-Тюмень каждые 5-7 минут. В общей сложности, среднее время закрытия проезда превышало 15 часов в сутки.

Напомним, как сообщала «ОГ», решение о строительстве путепровода через железнодорожную магистраль было принято губернатором Евгением Куйвашевым в апреле 2016 года. По плану, работы должны были завершиться в ноябре 2019 года. Минувшей весной глава региона поручил обеспечить ускоренное финансирование строительства объекта и досрочно ввести путепровод в эксплуатацию до конца 2017 года.