Восемь свердловчан включили в список "будущих губернаторов и министров"

Эксперты фонда "Петербургская политика" опубликовали доклад ""Озеленение" кадров — контуры "Кадрового резерва 2.0", в котором перечислили имена "перспективных" чиновников, родившихся в 1970-1980-х годах. Как отметил председатель фонда Михаил Виноградов, герои составленного кадрового резерва могут претендовать на посты министров, губернаторов и глав федеральных ведомств.
В списке - более ста имён. Восемь кандидатов из списка имеют непосредственное отношение к Свердловской области. Среди них:
- глава Росаккредитации Алексей Херсонцев,
- замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев,
- министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов,
- начальник отдела организации экспертной деятельности Департамента правительства по формированию системы "Открытое правительство" Георгий Белозёров,
- помощник полпреда в УрФО Сергей Устьянцев,
- губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
- заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов,
- министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.