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Политика 10 октября 2017, 18:07

Восемь свердловчан включили в список "будущих губернаторов и министров"

Эксперты фонда "Петербургская политика" опубликовали доклад ""Озеленение" кадров — контуры "Кадрового резерва 2.0", в котором перечислили имена "перспективных" чиновников, родившихся в 1970-1980-х годах. Как отметил председатель фонда Михаил Виноградов, герои составленного кадрового резерва могут претендовать на посты министров, губернаторов и глав федеральных ведомств.

В списке - более ста имён. Восемь кандидатов из списка имеют непосредственное отношение к Свердловской области. Среди них:

  •  глава Росаккредитации Алексей Херсонцев,
  •  замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев,
  •  министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов,
  •  начальник отдела организации экспертной деятельности Департамента правительства по формированию системы "Открытое правительство" Георгий Белозёров,
  •  помощник полпреда в УрФО Сергей Устьянцев,
  •  губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
  •  заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов,
  •  министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.
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Областная газета Свердловской области


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