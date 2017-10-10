Восемь свердловчан включили в список "будущих губернаторов и министров"

Эксперты фонда "Петербургская политика" опубликовали доклад ""Озеленение" кадров — контуры "Кадрового резерва 2.0", в котором перечислили имена "перспективных" чиновников, родившихся в 1970-1980-х годах. Как отметил председатель фонда Михаил Виноградов, герои составленного кадрового резерва могут претендовать на посты министров, губернаторов и глав федеральных ведомств.

В списке - более ста имён. Восемь кандидатов из списка имеют непосредственное отношение к Свердловской области. Среди них: