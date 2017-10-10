На Всемирном фестивале молодёжи и студентов покажут фильмы уральских режиссёров

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который стартует в Сочи 14 октября, состоится Международный молодёжный кинофорум, на котором в числе прочих свои фильмы покажут уральские режиссёры.

Так, на образовательной площадке Kino/Camp свердловский режиссёр Владимир Хотиненко представит свою картину «Наследники» и подробно расскажет о работе в кино и на телевидении. Также свою творческую встречу проведёт уроженец Свердловска — креативный продюсер российского подразделения Disney, режиссёр Владимир Грамматиков. Он представит последний проект студии — картину «Последний богатырь». В специальной секции «Russian cinema» автор нашумевшего проекта «Гоголь. Начало», екатеринбуржец Егор Баранов покажет свой фильм и встретится с молодыми кинематографистами. А в программе «Welcome to Russia» можно будет увидеть документальную ленту уральца Сергея Мирошниченко — «Кольца мира».

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов продлится до 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей из почти 180 стран мира.