В мессенджере Telegram появился русский язык

Вчера, 10 октября, около 23:00 россисянам предложили перейти на русский язык через всплывающее окно. Фото: Александр Зайцев

Мобильное приложение мессенджера Telegram после обновления стало доступно на русском языке. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров в социальных сетях.

Вчера, 10 октября, около 23:00 россисянам предложили перейти на русский язык через всплывающее окно. Новая функция доступна для мобильных приложений на iOS и Android. Обновление Павел Дуров приурочил к своему дню рождения - вчера ему исполнилось 33 года.

"Cегодня мы запускали обновление Telegram – версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков. Интерфейс Telegram теперь доступен в том числе на русском. Это стало возможным благодаря нашей новой платформе translations.telegram.org, которая позволяет всем работать над переводом интерфейса Telegram на другие языки – и моментально применять изменения", - написал основатель мессенджера в социальных сетях.

Отметим, кроме русского, Telegram стал доступен на украинском, французском, малайском и индонезийском языках. Также появилась специальная пометка для сообщений от администраторов в группах.