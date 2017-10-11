Глава мэрии Екатеринбурга поручил увеличить число рабочих на проспекте Ленина. Фото: Александр Зайцев

Вчера, 10 октября, во время обхода объектов строительства и ремонта глава мэрии Екатеринбурга Александр Якоб поручил подрядным организациям увеличить число рабочих на проспекте Ленина. Это необходимо для того, чтобы оперативно завершить укладку покрытия на въездах и выездах.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работу на проспекте Ленина осложняют поставки гранита, которые совершаются с опозданием. При этом специалисты уже установили часть лавочек, в ближайшие дни они поставят и те, что будут с подсветкой.

В ходе проверки также выяснилось, что на площади у Дворца молодёжи всё подготовлено к установке освещения и малых архитектурных форм. До конца октября завершится укладка покрытия около Верх-Исетского бульвара, через неделю зажгут и звезду у фасада. Готовность всего объекта оценивается в 90%.

Продолжается укладка плитки, заливка бетона на площадке скейт-парка. Объект запланировано сдать 3 ноября. Кроме того, зафиксировано, что работы на улице Пирогова идут по графику. В конце октября рабочие построят пешеходный спуск к Верх-Исетскому бульвару и регулируемый пешеходный переход через него.