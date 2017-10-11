Россиян предупредили о крупной вспышке гепатита А в США за последние 20 лет

Роспотребнадзор предупредил россиян о крупной вспышке гепатита А в США за последние 20 лет. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор предупредил россиян о крупной вспышке гепатита А в в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо за последние 20 лет. Жителей России просят учитывать ситуацию в США при планировании поездок.

Отмечается, что власти штатов проводят массовые вакцинации бездомного населения, которое может переезжать по всей стране.

По сообщениям Министерства здравоохранения штата Калифорния от 9 октября, в городах Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе с ноября прошлого года зарегистрировано более 560 случаев гепатита А (из них 17 со смертельным исходом). Ведомство в Мичигане сообщило в этот же день об алиментарных причинах заболевания,при этом основные цифры связаны употребляющими наркотики, бездомными или заключёнными тюрем. С конца августа в штате зарегистрировано 376 заболевших.

Министерство здравоохранения штата Колорадо ещё 16 сентября сообщило о 120 новых случаях заболевания (4 - со смертельным исходом).

Согласно недавнему заявлению Центра по контролю за заболеваниями США на национальной конференции, в стране нет стандартов действий при вспышке гепатита А, поскольку каждая из них имеет свои особенности. А для выбора средств профилактики и борьбы должны учитываться не только тип заболевания, но и специфика поражаемого контингента.