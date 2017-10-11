Общая площадь проектируемой территории составляет 83,74 га. Фото: Приложение к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 06.10.2017 № 1898

Логопарк в Кольцово получил официальное имя. Теперь один из крупнейших торгово-логистических центров в Свердловской области будет называться "Логопарк Кольцовский".

Проект логопарка был утверждён в начале 2016 года. По задумке, помимо непосредственно логистического комплекса, там должны разместиться склады, торговые точки и некоторые общественные объекты. Общая площадь проектируемой территории составляет 83,74 га.

Напомним, "Логопарк Кольцовский" будет функционировать под развязкой между Кольцовским и Сибирским трактом, на правом берегу реки Исток. В нём уже появились первые резиденты - оптово-распределительный центр X5 Retail Group, авто-техцентры дорожно-строительной техники Caterpillar, Mitsuber, CASE.