На пересечении ЕКАД и Челябинского тракта поменялась схема движения

Дорожники отключили на данном перекрёстке светофор. Фото: Уралуправтодор

На трассе М-5 «Урал» в районе пересечения Челябинского тракта с ЕКАД изменилась схема движения транспорта. Дорожники отключили на данном перекрёстке светофор.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», начиная с 10 октября на участке 191-193 км автодороги М-5 «Урал» при движении с объездной в сторону Челябинска водителям нужно будет проехать по односторонке в сторону ул. Димитрова, а затем развернуться в районе Нижнеисетского кладбища налево.

В обратном направлении также вводится одностороннее движение. Для того чтобы проехать на кольцевую со сторону Челябинска (при выезде с ул. Димитрова на ЕКАД), необходимо будет проехать два километра от Екатеринбурга, повернуть на полукольце налево и вернуться обратно до пересечения с кольцевой автодорогой.

По информации дорожников, движение по данной схеме на этом участке будет организовано до окончания ремонтных работ, которые по плану должны завершиться 1 ноября.