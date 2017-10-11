В Берёзовском из-за антисанитарии закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Берёзовском из-за антисанитарии закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов ООО «Виктория» (ул. Ленина, 2). Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проверки помещений выявил нарушения режима проведения уборки, сбора мусора, а также отсутствие своевременного ремонта.

Кроме того, сотрудникам надзорного ведомства не были предоставлены документы о качестве и безопасности готовой продукции, сырья и вспомогательных материалов, а также личные медицинские книжки сотрудников, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В отношении владельцев предприятия ООО «Виктория» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и направлен в Берёзовский городской суд.

Решением суда деятельность цеха приостановлена на 90 суток.