Все условные обозначения, тактильный слой и надписи, выполненные шрифтом Брайля, были разработаны незрячими специалистами по ориентированию. Фото: пресс-служба Кольцово

В аэропорту Кольцово теперь можно ориентироваться наощупь. Для незрячих пассажиров там установили тактильные карты со схемами терминалов и указанием оптимальных путей следований.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, все условные обозначения, тактильный слой и надписи, выполненные шрифтом Брайля, были разработаны незрячими специалистами по ориентированию. Специальные информационные стенды помогут сориентироваться в самом аэропорту и на прилегающей территории.

Как отметил руководитель общественной организации «Белая трость» Олег Колпащиков, аэропорт Кольцово сейчас является одним из лучших в мире в части доступной среды. Так его охарактеризовали более 700 делегатов из 30 стран, посетивших в сентябре Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге.

Добавим также, что люди с ОВЗ действительно стали чаще пользоваться аэропортом: в 2017 году количество таких пассажиров составило более пяти тысяч - это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.