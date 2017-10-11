В Екатеринбурге озеленят набережную реки Исеть за 31,5 миллиона рублей

Фото: документ госзакупки

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на благоустройство участка набережной реки Исеть. Максимальная стоимость озеленения участка Малышева - Куйбышева составила 31 млн 579 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, для выполнения комплексного благоустройства территории был специально разработан дизайн-проект компанией «КБ Стрелка» совместно с архитектурным бюро «ОСА».

В документе указано, что подрядчик должен выполнить трассировку дорожек, посадку деревьев и кустарников, установку малых архитектурных форм (детское игровое оборудование, скамейки, урны, павильоны, спуски к воде, речной амфитеатр, замена ограждений лестниц).

После озеленения на набережной Исети появятся ивы, липы, лиственницы, ели, черёмуха и декоративные кустарники.

Напомним, что в 2017-2022 годах в столице Урала планируется благоустроить площадь 1905 года, ул. Вайнера и Февральской Революции, пер. Банковский, Театральный и ул. Малышева, а до конца текущего года пройдёт первый этап работ по благоустройству набережной реки Исеть от Малышева до Куйбышева.