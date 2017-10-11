В Берёзовском энергетики официально готовы к холодам

Специалисты проверили более 38 км магистральных и квартальных тепловых сетей. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургская тепловая компания получила паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в Берёзовском. Специалисты проверили более 38 км магистральных и квартальных тепловых сетей, насосную станцию и 8 тепловых пунктов города.

Как сообщает пресс-служба ЕТК, оценку готовности поставщика тепла к зиме проводили специалисты МЧС, Ростехнадзора, мэрии Екатеринбурга, а также Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

Проведённая проверка подтвердила техническую готовность предприятия к нагрузкам в условиях пиковых холодов. Документ о готовности к зиме подписал замглавы администрации Берёзовского Антон Еловиков.

Отмечается, что в рамках подготовки к началу отопительного периода энергетики отремонтировали свыше двух км трубопроводов. В общей сложности на городских сетях было выявлено и устранено 52 повреждения и 43 дефекта запорной арматуры.