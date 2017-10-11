Директора Нижнесергиснкого МУПа будут судить за ремонт квартиры за казённый счёт

Руководитель МУПа отремонтировал квартиру за казённый счёт. Фото: Александр Исаков

В Нижних Сергах будут судить директора коммунального предприятия. Руководитель МУПа отремонтировал квартиру за казённый счёт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, перед судом предстанет руководитель МУП «Тепловые сети Верхние Серги». Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как полагает следствие, преступление было совершено в январе 2017 года. Директор коммунального предприятия дал указание бухгалтеру перечислить на его зарплатную карту 400 тысяч рублей по договору займа. На личный счёт руководителя поступило два платежа: в 100 и 300 тыс. рублей. Полученные деньги он потратил на ремонт своей квартиры.

При этом, как отмечают следователи, глава МУП был в курсе о долгах предприятия перед поставщиками ресурсов, превышающих 19 млн рублей и убытках компании в 202 тыс. рублей. Более того, к июлю нынешнего года у фирму накопились долги по зарплате перед работниками: 142 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. За превышение должностных полномочий главе МУПа грозит до 4-х лет лишения свободы.