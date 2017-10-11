IV Фестиваль французского кино стартует в Екатеринбурге

IV Фестиваль французского кино «Le cinema francais» пройдёт с 11 по 18 октября. Фото: пресс-служба кинотеатра «Синема парк»

В столице Урала сегодня начнётся IV Фестиваль французского кино «Le cinema francais». Все киноленты будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Как сообщает пресс-служба кинотеатра «Синема парк», фестиваль пройдёт с 11 по 18 октября при поддержке посольства Франции, Французского Института в России и компании «Альянс Франсез». В рамках мероприятия в 20 городах России пройдут премьерные показы лучших французских картин этого года.

Фильмом-открытием станет комедия «Праздничный переполох» режиссёров Эрика Толедано и Оливье Накаша (создатели комедийной драмы «1+1»). Премьерный показ пройдёт сегодня в 19:00 в «Синема парк» и начнётся с видеообращения авторов фильма, записанного специально для зрителей кинотеатра.

Отмечается, что программа фестиваля состоит из самых ярких авторских фильмов этого сезона, лауреатов и участников Каннского и Венецианского кинофестивалей.