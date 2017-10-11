Близкие Дмитрия Хворостовского опровергли сообщения СМИ о кончине оперного певца

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

В ночь на среду российские СМИ распространили сообщение о якобы кончине оперного певца Дмитрия Хворостовского. Опровержения этой информации появились на официальных страницах самого баритона и его жены в социальных сетях.

"Несмотря на несколько ошибочных сообщений в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ожидает визита своих родителей в Лондон в эти выходные и собирается отпраздновать с ними свой день рождения", - написано на странице народного артиста России в Facebook.

Информацию также опровергла супруга Дмитрия Хворостовского, написав в социальных сетях: "Мой муж в порядке и спит счастливо рядом со мной".

О ложном сообщении в СМИ также заявила оперная певица Хибла Герзмава. Директор певца Марк Хилдрю сообщил ТАСС о том, что не исключается возможность судебного иска к газете, распространившей "абсолютную неправду".

Напомним, летом 2015 года у Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Он прошёл несколько курсов химеотерапии и, несмотря на лечение, не прекращает работать.