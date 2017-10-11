В Сысерти горит неэксплуатируемое здание на площади 1000 квадратных метров

В Сысерти сегодня, 11 октября, утром в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания на улице Челюскинцев. Площадь пожара на данный момент составляет тысячу кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 спасателя принимают меры к локализации огня.

Из административных зданий, расположенных рядом с горящим объектом, эвакуировали 40 человек.