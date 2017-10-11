Население Свердловской области продолжает сокращаться

Естественная убыль населения за 8 месяцев составила 3210 человек. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале вновь упала рождаемость. Естественная убыль населения за 8 месяцев составила 3 тыс. 210 человек.

Согласно данным, опубликованным управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, с января по август в регионе появились на свет 36 тыс. 86 малышей. За аналогичный период 2016 года родилось 40 тыс. 768 детей. Таким образом, рождаемость снизилась более чем на 4 тысячи человек. Однако, также снизился и уровень смертности, но не столь значительно: 39 тыс. 296 умерших против 40 тыс. 741 в прошлом году.

Чаще всего свердловчане умирали от болезней системы кровообращения — 19 тыс. 375 случаев, и новообразований — 6 тыс. 516 умерших. Внешние причины смерти унесли жизни 3 тыс. 767 уральцев, из них 275 человек отравились алкоголем, 350 покончили жизнь самоубийством. Жертвами убийств стали 234 свердловчанина, а в авариях погибло 248 человек.

Кроме того, в Свердлстате посчитали количество браков и разводов. Брачных союзов было заключено 22 тыс. 245 против 21 тыс. 606 за аналогичный период прошлого года, а число разводов осталось практически неизменным: 13 тыс. 139 и 13 тыс. 152 соответственно. Напомним, что ранее «ОГ» публиковала аналогичный сентябрьский отчёт.