На Высшем Евразийском экономическом совете обсудят поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Фото: сайт Кремля

Сегодня, 11 октября в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Одним из вопросов в повестке станет поддержка заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году.

Как сообщает областной департамент информполитики, в заседании примет участие Президент РФ Владимир Путин, а также руководство Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, заявка на проведение ЭКСПО в столице Урала вынесена на обсуждение по инициативе российских властей.

«Мы очень ценим поддержку руководства страны. У Екатеринбурга уже есть бесценный опыт, приобретённый в борьбе за ЭКСПО-2020. У нас сохранена команда, которая работала над продвижением прошлой заявки, есть опыт подготовки заявочной книги, есть желание победить. А в том, что Россия умеет великолепно организовывать самые масштабные мероприятия, весь мир уже неоднократно смог убедиться», – сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что опыт проведения выставки ИННОПРОМ-2017 поможет принять и провести ЭКСПО-2025 на самом высоком уровне. Также на прошлой неделе Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по продвижению заявки на ЭКСПО-2025.