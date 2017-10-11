9 октября Александр Бурков указом Президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Фото: kremlin.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Александра Буркова с назначением на должность врио губернатора Омской области. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Евгений Куйвашев пожелал новому главе Омской области достойно проявить себя, заручиться поддержкой избирателей и придать импульс социально-экономическому развитию возглавляемого региона. Кроме того, губернатор Свердловской области уверен, что коренной уралец успешно справится со всеми возложенными на него обязанностям, и надеется на укрепление сотрудничества между Омской и Свердловской областями.

Напомним, 9 октября Александр Бурков указом Президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. О том, чего ждать жителям Омска от нового губернатора, подробнее можно прочитать здесь.