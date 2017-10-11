Более двух миллионов билетов на ЧМ-2018 было забронировано в первый месяц продаж

По числу поданных на билеты заявок лидирует Россия. Фото: Павел Ворожцов

Более двух миллионов билетов на ЧМ-2018 было забронировано за один месяц. Первый период продаж стартовал 14 сентября и завершится завтра, 12 октября.

Как сообщает областной департамент информполитики, по числу поданных заявок лидирует Россия: отечественные болельщики составили почти 70% от всех желающих попасть на чемпионат мира по футболу. Среди заграничных самыми активными оказались жители Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.

Ожидается, что число иностранных болельщиков ещё вырастет по мере того, как команды из других стран будут подтверждать своё участие в мундиале.

Напомним, если количество заявок превысит количество доступных билетов, то их продажа будет проводиться методом случайной жеребьёвки. Шансы на успех имеют все болельщики, вне зависимости от даты оформления заказа.

О результатах распределения билетов станет известно 16 ноября - в этот день все заявители получат уведомления. Тем счастливчикам, чей заказ будет одобрен, заветные бумажки бесплатно доставят на дом.

Добавим, что до 12 октября до 12:00 по московскому времени заявку ещё можно подать на сайте FIFA.com/bilet.