Шесть фермерских хозяйств Свердловской области вошли в число лучших в России

Шесть фермерских хозяйств Свердловской области вошли в число лучших в России. Фото: Алексей Кунилов

В рамках XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» (Москва) состоялся конкурс, по итогам которого фермерские хозяйства Среднего Урала попали в список лучших в стране.

Как сообщает областной департамент информполитики, победителями конкурса стали хозяйства Алексея Бондарева из Сысерти, Николая Кутузова из Артёмовского, потребительский кооператив «Универсал» из Красноуфимска, крестьянское фермерское хозяйство Нвера Овсепяна из Первоуральска, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Успех» из Богдановича и крестьянское фермерское хозяйство Аркадия Александрова из Красноуфимска.

«По итогам конкурсов среди фермерских хозяйств России мы получили одну золотую медаль, три серебряные и две бронзовые», – заявил и.о. министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв.

Он также добавил, что руководители хозяйств-победителей заботятся как о производстве, так и о благополучии своих сотрудников. Они постояные участники областных и федеральных программ по грантовой поддержке сельхозпроизводителей.

Напомним, что в Свердловской области насчитывается 775 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 56 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и более 419 тысяч граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство.