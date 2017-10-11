В Верхотурье в результате поджога дома погибли пожилой мужчина и двухлетняя девочка

В Верхотурье минувшей ночью загорелся двухквартирный жилой дом по улице Малышева. По версии следователей, был совершён поджог. В результате погибли пожилой мужчина и двухлетняя девочка, мать погибшей и малолетний ребёнок госпитализированы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании дома на площади 72 кв. м. поступило в диспетчерскую в 00:37. Спасатели эвакуировали через окно троих пострадавших. Открытое горение удалось ликвидировать в 1:22, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:00.

По факту случившегося Верхотурским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога). Наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

- На поджог указывает очаг возгорания. Сейчас ведётся осмотр места происшествия, допрашиваются местные жители, устанавливается лицо, совершившее поджог. Организован выезд следователей-криминалистов и следователя по особо важным делам регионального СКР. Проводятся необходимые судебные экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.