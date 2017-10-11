Оперативники свердловского НЦБ Интерпола задержали двух международных преступников - юного экстремиста и женщину-убийцу

Помимо принуждения своих землячек к занятиям проституцией, на счету задержанной числится организация убийства женщины. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Оперативники свердловского НЦБ Интерпола при помощи регионального УФСБ России и сотрудников транспортной полиции задержали двух преступников. Мужчина находился в международном розыске за участие в экстремистском преступном сообществе, а женщина, обвиняемая в убийстве, заставляла землячек заниматься проституцией.

В отношении обоих ранее было издано международное уведомление Интерпола «с красным углом» - оповещение исключительной важности, предполагающее немедленный арест.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, экстремист 1998 года рождения приехал в Екатеринбург из ближнего зарубежья прошлой зимой и устроился поваром в заведение, торгующее шаурмой. На родине за совершённые им правонарушения предполагается ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы.

Вторая фигурантка, женщина 1984 года рождения, была задержана двумя неделями ранее - сразу же, как сошла с поезда. По данным НЦБ Интерпола, она проживала на территории Аджарского района с 2012 по 2013 год и там обманом и угрозами заставляла соотечественниц заниматься проституцией в ночных клубах и гостиницах. Вырученные деньги предпринимательница оставляла себе. Помимо этого, на её счету числится организация убийства женщины в мае 2013 года. Согласно Уголовному кодексу Грузии, ей также грозит 20 лет тюрьмы.

Сейчас оба преступника находятся под стражей. В их отношении проводится предэкстрадиционная проверка.