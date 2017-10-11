Свердловчан приглашают написать Всероссийский экономический диктант

Тестовые задания будут раздаваться старшеклассникам, студентам, преподавателям и специалистам в аудиториях 152 и 258. Фото: Александр Зайцев

Завтра, 12 октября, с 10:00 все желающие свердловчане смогут проверить свою экономическую грамотность, приняв участие в ежегодной образовательной акции "Всероссийский экономический диктант". В Свердловской области диктант пройдёт на площадке Уральского государственного экономического университета (улица 8 Марта, 62).

Как сообщает пресс-служба УрГЭУ, тестовые задания будут раздаваться старшеклассникам, студентам, преподавателям и специалистам в аудиториях 152 и 258. У свердловчан есть возможность оценить свою экономическую грамотность и узнать, способны ли они принимать экономически правильные решения.

Добавим, тема диктанта в 2017 года - "Сильная экономика – процветающая Россия!". Акцию в этот день поддержат все субъекты РФ.