"ОГ" узнала, сколько стоит бутылка самого дорогого вина в Екатеринбурге

Управляющий винотеки Соловьёва Егор Плотников рассказывает о самом дорогом вине в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

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"Областная газета" объявила в сентябре о старте новой рубрики "Самое дорогое", где рассказывает всё о красивой жизни в области и о том, во сколько она обходится. Первой темой стал самый дорогой автомобиль в Екатеринбурге.

Теперь обозреватель "ОГ" нашёл бутылку самого дорогого вина в Екатеринбурге в наличии. Она хранится в винотеке Соловьёва, имеет этикетку, на которой изображено полотно известного мирового художника, и выставлена в свободную продажу. В уважаемых винотеках Екатеринбурга считают хорошим тоном держать по одной бутылке вина топовой категории. И примерно в течение месяца на неё находится свой покупатель. Как выглядит и сколько стоит бутылка самого дорогого вина — читайте в свежем номере "ОГ" и в материале на сайте. Рубрика "Самое дорогое" продолжит знакомить вас с предметами роскоши и благополучия.