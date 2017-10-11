Двое рабочих пострадали при обрушении клуба в Пелыме

В Пелыме в результате обрушения конструкций неработающего клуба пострадали двое рабочих. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло 11 октября около 9:00 во время разбора конструкций неработающего здания на ул. Чапаева. Под завалами оказались двое рабочих. Они были доставлены в больницу с различными травмами.

Отмечается, что здание находится в аренде у предпринимателей, но не функционировало последние полгода из-за ветхости. Контракт на демонтаж опасной постройки был заключён местной администрацией. Работников для разбора конструкций нанял по контракту индивидуальный предприниматель.

Сейчас прокуратура выясняет все подробности произошедшего ЧП. Из медицинского учреждения запрошена информация о характере травм у пострадавших.