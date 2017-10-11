Глава Каталонии подписал декларацию о независимости от Испании

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о независимости Каталонии от Испании. При этом документ в действие пока не вступает.

Подписи также поставили 72 депутата законодательного органа. Полный текст декларации опубликован в газете El Pais.

"Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - говорится в документе "Декларация народных представителей Каталонии". В нём также подчёркивается, что регион призывает государства, международные организации признать факт независимости республики.

По сообщению ТАСС, провозглашение о независимости приостановлено, чтобы начать диалог с Мадридом. В связи с этим правительство Испании объявило о проведении экстренного заседания Совета министров.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября, в ходе которого произошли столкновения мирных граждан с полицией. За отделение высказались 90,09% участников или более двух млн человек. При этом король Испании Фелипе VI назвал проведённый референдум незаконным и отметил, что регион продемонстрировал "неприемлемое неподчинение".