В Екатеринбурге дан старт проекту по строительству нового зала Свердловской филармонии

Основными направлениями работы проектного офиса стали разработка паспорта проекта и его утверждение. Фото: указ на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области

Для строительства концертного зала Свердловской государственной академической филармонии создан проектный офис. В ближайшее время команда офиса должна разработать паспорт объекта.

В документе, который был размещён на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, обозначены задачи и функции проектного офиса.

Основными направлениями работы стали разработка паспорта проекта и его утверждение, а также выполнение отдельных мероприятий, которые будут направленны на реализацию проекта.

В составе проектного офиса находятся представители администрации губернатора Свердловской области, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, находящихся на территории региона, а также иные организации, заинтересованные в реализации проекта. Руководить работой офиса будет замглавы губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, что планы по строительству нового концертного зала обсуждаются несколько лет. За это время в качестве места строительства предлагали основание недостроенной телебашни и акваторию городского пруда.