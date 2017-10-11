С 2018 года врачей обяжут направлять результаты детских медосмотров в школы

С 2018 года врачей обяжут направлять результаты детских медосмотров в школы. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 января.

Как пишет федеральный портал "Российское образование", о подготовке закона к вступлению в силу сообщило Министерство здравоохранения России. "Согласно этому приказу, врач, ответственный за проведение профилактического осмотра ребёнка, направляет информацию о результатах осмотра медицинским работникам образовательной организации, в которой обучается ребёнок», - говорится в сообщении Минздрава РФ.

Данная мера необходима для правильного распределения учащихся в группы по физкультуре и контроля за их состоянием.